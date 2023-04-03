Происшествия 03 апреля 2023, 13:48 Движение на трассе «Сортавала» в Ленобласти перекрыли из-за ДТП с автобусом

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Утром в понедельник, 3 апреля, на девятом километре трассы «Сортавала» произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей и автобуса. Об этом сообщили «Невские новости».

Авария парализовала движение на трассе. В ДТП никто не пострадал, но оно собрало огромную пробку. Позже по одной из полос начали проезжать автомобили, а спустя еще пару часов движение вернулось в штатный режим.

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