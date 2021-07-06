Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи (А-147) опять перекрыли из-за схода селя в поселке Лермонтово. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Кубани.

Участок закрыли полностью. Вода течет по проезжей части, дорога размыта.

Инспекторы ДПС в Горячем Ключе перенаправляют транспорт на Апшеронск, в Туапсе на Майкоп через Шаумянский перевал. Госавтоинспекция Кубани рекомендовала водителям воздержаться от поездок.

Ранее движение в обоих направлениях останавливали в районе села Кроянское. Автомобили не имели возможности ехать более пяти часов.

Сильный ветер, ливни, град обрушились на Сочи 4 и 5 июля. Один человек погиб, еще двое пострадали. Непогода пришла и в Туапсинский район. Там поднялся уровень рек. Из-за этого в район направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС. В воде оказались 150 придомовых территорий, порядка 100 человек вынуждены были покинуть жилища.

Оперативный штаб по ликвидации последствий затопления работает в круглосуточно. Коммунальные и экстренные службы переведены на усиленный режим. Режим ЧС введен в пяти муниципальных районах Краснодарского края.