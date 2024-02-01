Происшествия 01 февраля 2024, 18:24 Движение на серой ветке московского метро восстановили Дептранс Москвы: движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили Фото: Vladimir Baranov/Global look Press

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На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве восстановили движение поездов после падения человека на пути. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график», — заявили в ведомстве.

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Сообщение о человеке на путях появилось около часа назад. Движение составов перекрывали от станции «Серпуховская» до «Савеловской». Поезда в обратном направлении следовали с увеличенным интервалом.

ЧП произошло на станции «Чеховская». В социальных сетях появились видео с платформы, где толпы людей ждали отправления поездов.

Накануне вечером мужчина погиб под колесами электрички на станции «Ростокино».