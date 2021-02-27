Движение на Пятницкой улице в Москве перекрыли из-за пожара

В центре Москвы произошел пожар в двухэтажном здании на Пятницкой улице. В связи с возгоранием квартиры сотрудники ГИБДД перекрыли движение в районе происшествия, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Пожар произошел в здании по адресу: Пятница улица, дом 6/1. В этом здании находятся бары и магазины. На месте работали спасатели.

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение в районе пожара, транспортный поток перенаправлен в Большой Овчинниковский переулок. Также в связи с возгоранием временно изменили маршрут автобуса № м5.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров. К настоящему моменту пожарным уже удалось ликвидировать возгорание, сообщила газета «Вечерняя Москва». Информации о пострадавших не поступало.

Накануне вечером пожар произошел в квартире одного из жилых домов на севере Москвы. Источник «360» в экстренных службах сообщил, что пожарным удалось спасти одного человека. Однако он пострадал в огне, и врачи оценивали его состояние как тяжелое.