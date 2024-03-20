Происшествия 20 марта 2024, 12:34 Движение на одной из улиц Белгорода перекрыли из-за чрезвычайной ситуации Минтранс: в Белгороде на улице Макаренко перекрыли движение в связи с ЧС РИА «Новости»

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На улице Макаренко в Белгороде перекрыли движение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта.

«В связи с чрезвычайной ситуацией на улице Макаренко перекрыто движение транспорта. Автобусы маршрутов № 21, 121Р, 202, 18, 40, 37, 20, 115, 115 будут следовать в объезд по Дзгоева — Энергетиков», — заявили в ведомстве.

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Представители министерства не привели других подробностей случившегося.

В Минобороны сообщили об уничтожении 13 реактивных снарядов ВСУ в Белгородской области. Попытку атаки пресекли около 11:30.

В Рязани 13 марта после сообщений об атаке БПЛА перекрыли движение в сторону нефтезавода. Ситуацию на дороге контролировали сотрудники Госавтоинспекции.