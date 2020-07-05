Движение на МКАД встало из-за крупного ДТП

Авария произошла в районе развязки МКАД — Каширское шоссе, на 24-м километре. ДТП случилось на внутренней стороне кольцевой дороги.

По предварительным данным, два человека пострадали и один погиб. В столичной Госавтоинспекции уточнили, что один из раненых — ребенок. С места аварии его эвакуировали в больницу санитарным вертолетом, сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«В полете его сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала его состояние», — отметили в департаменте.

По данным портала Мостранспорта, из-за ДТП временно перекрыты четыре полосы в районе аварии. Движение осуществляется по одной полосе. Водителям рекомендуют объезжать данный участок и планировать свой маршрут с учетом перекрытий.