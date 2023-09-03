Происшествия 03 сентября 2023, 04:38 Движение на Крымском мосту временно перекрыто Оперштаб: движение по Крымскому мосту приостановлено РИА «Новости»

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Информация об этом появилась в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — написано в сообщении.

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О причинах остановки движения не сообщается.

Накануне, в ночь на субботу, 2 сентября, ВСУ попытались атаковать Крымский мост морскими беспилотниками. Два безэкипажных катера были уничтожены в районе моста с разницей в 10 минут. Об этом сообщило Минобороны России. Еще один безэкипажный катер был уничтожен в пятницу вечером, около 23:15 по московскому времени.