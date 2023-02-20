Происшествия 20 февраля 2023, 09:07 Движение на Крымском мосту перекрыли из-за ДТП ДТП стало причиной перекрытия движения на Крымском мосту

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Утром 20 февраля на 149-м километре Крымского моста случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

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В сообщении говорится, что столкнулись три автомобиля, в результате чего погибли три человека и один пострадал.

Накануне в Ленинградской области под Выборгом столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли водители обеих машин, одна пассажирка и восьмилетний ребенок. В живых остался лишь годовалый ребенок, которого экстренно отправили в реанимацию.

В тот же день в Москве водитель автомобиля Hyundai не уступил дорогу маршрутке и допустил столкновение. Медицинская помощь понадобилась 54-летней пассажирке. Столичная прокуратура взяла на контроль случившееся.

Крупное массовое ДТП произошло 19 февраля на Киевском шоссе в Подмосковье. Между Наро-Фоминском и поселком Селятино столкнулись порядка 20 автомобилей.