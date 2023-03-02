Эксклюзив 02 марта 2023, 19:24 Движение на Кольцевой линии метро Москвы частично закрыли из-за падения человека на рельсы Источник «360»: человек упал на пути на станции «Белорусская» в Москве

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Человек упал на пути на станции метро «Белорусская» в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. Из-за ЧП на Кольцевой линии нет движения поездов по часовой стрелке.

Данные о задержке в движении подтвердили в департаменте транспорта Москвы. В ведомстве уточнили, что причиной стало нахождение человека на путях. Причины, по которым он там оказался, не уточнили.

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«Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь поездами в направлении против часовой стрелки и радиальными линиями», — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. По данным источника «360», человека оперативно спасли и передали медикам скорой помощи.

UPD: в 19:34 движение по Кольцевой линии начало осуществляться в обычном режиме, сообщили в дептрансе. По данным источника «360», пострадавшего мужчину доставили в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова. Ему около 40 лет. Данных о его состоянии пока нет.