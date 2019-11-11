Движение на «Кольце» в столичном метро приостанавливали. На пути упал человек

Сотрудник метро Сан-Франциско спас пассажира из-под колес. Видео Подробнее

В пресс-службе УВД на метрополитене Москвы рассказали, что инцидент произошел около 12:13 на станции метро «Таганская» «Кольцевой» линии. С платформы на жесткие пути под прибывающий поезд упал человек. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы Москвы. Полицейские следят за общественным порядком.

По последним данным, несколько минут назад движение восстановили. Необходимо некоторое время, чтобы поезда вошли в график.

В результате ЧП погибла женщина. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, чтобы достать ее тело с путей, потребовалось около получаса. Для этого с контактного рельса снимали напряжение. По факту смерти полиция начала проверку.