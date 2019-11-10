Движение на южном участке МКАД парализовало из-за ДТП. Видео

На 31 километре МКАД произошла авария. Из-за ДТП здесь перекрыты три полосы движения. Движение на участке автодороги сильно затруднено, на внутренней стороне кольцевой автодороги можно проехать только по четвертой и пятой полосе.

На 31 километре МКАД произошло столкновение. Как рассказали очевидцы, автомобиль въехал в самосвал, из-за чего на внутренней стороне дороги образовался затор на три полосы. На место происшествия уже прибыли экстренные службы.

«Заявка поступила в 08:15 о ДТП на МКАД. Подразделения МЧС по прибытию на место сообщили, что в одном из автомобилей произошло возгорание в моторном отсеке на площади в один квадратный метр. Возгорание ликвидировали. По пострадавшим информации нет. Движение частично ограничено, но не перекрыто», — рассказали в МЧС столицы.

По предварительным сведениям, легковой автомобиль догнал на дороге самосвал и въехал ему в корму. От удара передняя часть легковушки смялась в гармошку. Грузовик цел.