01 января 2021, 13:19
Движение на фиолетовой ветке метро остановили из-за человека на путях. Видео
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве временно приостановили. Ну пути упал человек.
«Нет движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии (7) от станции „Котельники“ до станции „Жулебино“ из-за человека на пути», — написали в Telegram-канале Департамента транспорта.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, по неустановленным причинам около 12:30 на пути упала женщина. Она погибла. Собеседник отметил, что движение поездов отсутсвует уже около часа.