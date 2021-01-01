Движение на фиолетовой ветке метро остановили из-за человека на путях. Видео

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве временно приостановили. Ну пути упал человек.

«Нет движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии (7) от станции „Котельники“ до станции „Жулебино“ из-за человека на пути», — написали в Telegram-канале Департамента транспорта.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, по неустановленным причинам около 12:30 на пути упала женщина. Она погибла. Собеседник отметил, что движение поездов отсутсвует уже около часа.