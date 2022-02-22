Утром на станции метро «Курская» Арбатско-Покровской линии произошли хлопок и задымление. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Из-за происшествия, по информации источника, людей выпускали на улицу. По его данным, дым наблюдали в составе, поезд сейчас находится в тупике на «Площади Революции».

В департаменте транспорта Москвы подтвердили, что интервалы движения поездов на линии были увеличены. Сейчас движение вводится в график.