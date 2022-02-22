22 февраля 2022, 10:10
Движение на Арбатско-Покровской линии прерывалось из-за задымления — источник
Источник «360»: движение на Арбатско-Покровской линии прерывалось из-за задымления
Утром на станции метро «Курская» Арбатско-Покровской линии произошли хлопок и задымление. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Из-за происшествия, по информации источника, людей выпускали на улицу. По его данным, дым наблюдали в составе, поезд сейчас находится в тупике на «Площади Революции».
В департаменте транспорта Москвы подтвердили, что интервалы движения поездов на линии были увеличены. Сейчас движение вводится в график.