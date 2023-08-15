Происшествия 15 августа 2023, 22:09 Движение машин по Крымскому мосту приостановили Оперштаб сообщил о временной остановке движения по Крымскому мосту РИА «Новости»

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперштаба Республики Крым.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено», — заявили в оперштабе.

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В июне 2023 года власти Украины нанесли удар водными беспилотниками по Крымскому мосту. В результате теракта мост был поврежден. По оценке вице-премьера России Марата Хуснуллина, ремонтные работы будут продолжаться до ноября. Восстановление моста, по предварительным расчетам, обойдется в 1,3 миллиарда рублей.

В августе украинские власти попытались нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200. Российская система противовоздушной обороны сбила ракету в воздухе. Обошлось без жертв и повреждений.

Позже президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность своей страны за атаку на Крымский мост.