15 августа 2023, 22:09
Движение машин по Крымскому мосту приостановили
Оперштаб сообщил о временной остановке движения по Крымскому мосту
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперштаба Республики Крым.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено», — заявили в оперштабе.
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В июне 2023 года власти Украины нанесли удар водными беспилотниками по Крымскому мосту. В результате теракта мост был поврежден. По оценке вице-премьера России Марата Хуснуллина, ремонтные работы будут продолжаться до ноября. Восстановление моста, по предварительным расчетам, обойдется в 1,3 миллиарда рублей.
В августе украинские власти попытались нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200. Российская система противовоздушной обороны сбила ракету в воздухе. Обошлось без жертв и повреждений.
Позже президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность своей страны за атаку на Крымский мост.
Крымский мост
Крым
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