11 июня 2023, 08:49
Движение электричек и пригородных поездов остановили в Белгородской области
Гладков сообщил об остановке движения электричек после схода 15 грузовых вагонов
После схода с рельсов 15 грузовых вагонов локомотива в Алексеевском городском округе Белгородской области движение электричек и пригородных поездов в регионе остановили. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов», — отметил Гладков.
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Он выразил надежду, что сотрудники РЖД быстро справятся с последствиями происшествия и восстановят железнодорожное сообщение.
Губернатор добавил, что на месте происшествия работают следователи, они устанавливают причины ЧП.
Глава региона напомнил, что ночью в Алексеевском округе сошли с рельсов 15 пустых железнодорожных вагонов. Работники РЖД и местные жители не пострадали.
Ранее Гладков уточнил, что грузовой состав, направлялся до станции одного из предприятий. Вагоны сошли с рельсов рядом с железнодорожной станцией.
Поезда
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