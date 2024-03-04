Происшествия 04 марта 2024, 03:45 Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли РИА «Новости»

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На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал с оперативной ситуацией на мосту.

Водителей, находящихся в на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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В ночь 3 марта Крымский мост также перекрывали для движения автотранспорта. Позже появилась информация об ограничении движения по трассе Таврида в районе Феодосии. Министерство транспорта полуострова опубликовало маршруты объезда закрытого участка.

Как стало известно, в ночь на воскресенье Вооруженные силы Украины попыталась совершить массовую атаку на Крымский полуостров. Звуки взрывов раздавались в районе Феодосии. Утром 3 марта Министерство обороны России сообщило об уничтожении силами ПВО 38 беспилотников ВСУ над Крымом.