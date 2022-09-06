Движение вагонов метро восстановили после происшествия | 360°

Происшествия 06 сентября 2022, 12:50 (обновлено: 06 сентября 2022, 14:16) Поделиться Telegram

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Viber Движение вагонов метро восстановили после происшествия Дептранс Москвы: движение поездов метро восстановлено РИА «Новости»

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Метрополитен Москвы полностью восстановил движение. Об этом департамент сообщил в Telegram-канале.

«Движение на всех линиях метрополитена восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком», — сказано в сообщении.

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Ведомство оперативно оповещает об изменениях интервалов движения поездов метро, временной смене маршрутов трамваем и о ситуации с движением вагонов по городу в целом.

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Ранее департамент транспорта сообщил, что сбой в работе московского метро, произошедший утром 6 сентября, связан с ошибкой подрядчика по замене кабеля. Этим утром пассажиры Московского метрополитена столкнулись с отсутствием движения поездов на четырех участках.

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