Происшествия 11 марта 2024, 21:43 Двигатель взорвался у летевшего из Москвы самолета Shot: самолет из Москвы в Касабланку экстренно сел из-за взрыва двигателя РИА «Новости»

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Самолет из Москвы не долетел до Касабланки почти 350 километров, вынужденно приземлившись в аэропорту марокканского города Танжер. Предварительно, у борта взорвался правый двигатель, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, рейс авиакомпании Royal Air Maroc вылетел из Домодедово утром 11 марта в 07:43. По словам очевидцев, во время полета раздался громкий хлопок в районе правой турбины воздушного судна, после этого лайнер сильно накренился на правый бок.

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Через некоторое время пилот смог выровнять борт, но принял решение сесть в Танжере. После экстренной посадки пассажиров примерно два часа не выпускали из салона, а затем большинство из них пересадили в автобусы до Касабланки. Специалисты проведут технический осмотр самолета и определят точные причины ЧП.

Ранее самолет, совершавший рейс из Ульяновска в Сочи, совершил экстренную посадку в Махачкале. Одному из пассажиров резко стало плохо из-за высокого давления.