Происшествия

30 декабря 2022, 17:12

Двигатель вместе с колесами оторвался у иномарки после ДТП в Челябинской области

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Дорожное происшествие произошло на трассе в Челябинской области в районе реки Малый Сыростан, там столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП у одной из машин отлетели колеса и двигатель, сообщил «Царьград».

Водитель за рулем легкового автомобиля марки Chery Tiggo выехал на встречную полосу и врезался в иномарку Toyota Land Cruiser.

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Владельца китайского кроссовера с различными травмами доставили в больницу.

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ДТП

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