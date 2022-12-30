30 декабря 2022, 17:12
Двигатель вместе с колесами оторвался у иномарки после ДТП в Челябинской области
Дорожное происшествие произошло на трассе в Челябинской области в районе реки Малый Сыростан, там столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП у одной из машин отлетели колеса и двигатель, сообщил «Царьград».
Водитель за рулем легкового автомобиля марки Chery Tiggo выехал на встречную полосу и врезался в иномарку Toyota Land Cruiser.
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Владельца китайского кроссовера с различными травмами доставили в больницу.
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ДТП
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