Двигатель SSJ100 отказал над Тюменью из-за попадания птицы

«Птица попала», — отметили в пресс-службе, рассказывая о причинах отказа левого двигателя пассажирского самолета.

SSJ100 c отказавшим двигателем приземлился в Тюмени Подробнее

После этого пилотам пришлось вырабатывать топливо, чтобы вернуться в аэропорт Тюмени. Там лайнер совершил аварийную посадку.

SSJ100 направлялся в Санкт-Петербург. На борту были 80 пассажиров и шесть членов экипажа. Во время обнаружения неполадок пилоты не подавали сигнал бедствия. Когда появилась информация о ЧП, службы воздушной гавани привели в готовность.

Двигатель лайнера не вышел из строя полностью, но работал с перебоями. В нем раздался хлопок и произошел выброс пламени.

Самолет сконструирован два года назад.