Двигатель SSJ100 отказал над Тюменью из-за попадания птицы
Двигатель SSJ100 авиакомпании «Ямал» отказал после вылета из тюменского аэропорта Рощино из-за попадания птицы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя перевозчика.
«Птица попала», — отметили в пресс-службе, рассказывая о причинах отказа левого двигателя пассажирского самолета.
SSJ100 c отказавшим двигателем приземлился в ТюмениПодробнее
После этого пилотам пришлось вырабатывать топливо, чтобы вернуться в аэропорт Тюмени. Там лайнер совершил аварийную посадку.
SSJ100 направлялся в Санкт-Петербург. На борту были 80 пассажиров и шесть членов экипажа. Во время обнаружения неполадок пилоты не подавали сигнал бедствия. Когда появилась информация о ЧП, службы воздушной гавани привели в готовность.
Двигатель лайнера не вышел из строя полностью, но работал с перебоями. В нем раздался хлопок и произошел выброс пламени.
Самолет сконструирован два года назад.