Двигатель самолета загорелся в аэропорту Сеула. Видео
Двигатель самолета Airbus A380 авиакомпании Asiana Airlines загорелся в аэропорту Инчхон в Сеуле, Республика Корея. Об этом сообщило SimpleFlying.
В момент ЧП работники дозаправляли воздушное судно. На кадрах видно горящий двигатель и черный дым. Несколько пожарных борются с пламенем.
Причина возгорания пока неизвестна. На борту находились 495 пассажиров. Никто не пострадал.
По данным FlightRadar24, лайнер готовился к вылету в Гонконг. Рейс был запланирован на 19:50 по местному времени (13:50 по Москве). Сейчас он обозначен как «отложенный». Предварительно, самолет поднимется в небо через час после изначально запланированного времени.
Asiana владеет шестью самолетами Airbus A380, средний возраст которых составляет 4,6 года.