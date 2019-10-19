  • Двигатель самолета загорелся в аэропорту Сеула. Видео

    19 октября 2019, 14:35

    Алена Макаренко

    Двигатель самолета Airbus A380 авиакомпании Asiana Airlines загорелся в аэропорту Инчхон в Сеуле, Республика Корея. Об этом сообщило SimpleFlying.

    В момент ЧП работники дозаправляли воздушное судно. На кадрах видно горящий двигатель и черный дым. Несколько пожарных борются с пламенем.

    Причина возгорания пока неизвестна. На борту находились 495 пассажиров. Никто не пострадал.

    По данным FlightRadar24, лайнер готовился к вылету в Гонконг. Рейс был запланирован на 19:50 по местному времени (13:50 по Москве). Сейчас он обозначен как «отложенный». Предварительно, самолет поднимется в небо через час после изначально запланированного времени.

    Asiana владеет шестью самолетами Airbus A380, средний возраст которых составляет 4,6 года.