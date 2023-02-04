04 февраля 2023, 17:57
Двести человек эвакуировали из-за пожара в ресторане на западе Москвы
Источник «360»: 200 человек эвакуировали из-за пожара в ресторане на западе Москвы
Пожар вспыхнул в ресторане «Библиотека» на Новоорловской улице в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. В момент ЧП внутри был банкет, из здания эвакуировали 200 человек.
В региональном главке МЧС «360» подтвердили информацию о происшествии по адресу. По данным ведомства, возгорание происходило по фасаду здания.
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Огонь успел охватить площадь около 40 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали в 17:33. Пострадавших в результате ЧП нет, заключили в главке.
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