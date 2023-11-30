Эксклюзив 30 ноября 2023, 18:31 Двести человек эвакуировали из Сеченовского университета из-за разбившейся ампулы с бромом — источник Источник «360»: 200 человек эвакуировали из МГМУ из-за разбившейся ампулы брома РИА «Новости»

Читать 360tv в

Из МГМУ имени Сеченова эвакуировали 200 человек из-за разбившейся ампулы с бромом. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, ампула разбилась на девятом этаже в коридоре. Из-за угрозы распространения ядовитого вещества людей из здания начали эвакуировать еще до прибытия пожарных. Разлитое вещество устранили абсорбентом, который приготовил лаборант на кафедре фармацевтики. Пострадавших нет.

Реклама

Неделю назад из-за двух гранат, предположительно времен Второй мировой войны, 60 человек эвакуировали из многоэтажки в Москве.

А сегодня стало известно, что третьеклассник из Москвы напугал всю школу боевой гранатой. Он взял смертоносный снаряд из коллекции своего отца — черного копателя — и принес на уроки.