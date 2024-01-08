Происшествия 08 января 2024, 19:25 Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik подожгли в Петербурге Неизвестные подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Татаренкова Unsplash

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Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова подожгли в Санкт-Петербурге. После случившегося журналист обратился с заявлением в полицию и сообщил об этом РИА «Новости».

«Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью», — рассказал ведущий.

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Квартира осталась в порядке благодаря бронированной двери. Однако расчет был на жертвы, считает Татаренков. Поджигатели надеялись, что в квартире кто-то есть, но там было пусто. При этом неизвестные заблокировали магнитный замок двери наклейками. Огонь заметила соседка, которая и вызвала МЧС.

«У этой истории украинский след», — заключил ведущий.

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