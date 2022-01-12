12 января 2022, 20:04
Дверь упала на парня и пенсионерку в парке «Зарядье» — источник
Источник «360»: дверь упала на двух человек в парке «Зарядье»
Дверь упала на мужчину и пенсионерку в центре Москвы. Это произошло на улице Варварке, на территории парка «Зарядье». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Пострадали 18-летний мужчина и 80-летняя женщина. Дверь упала на них, когда пара направлялась на концерт.
Это произошло в среду, около 18 часов, по адресу улица Варварка, дом 6, корпус 5.
Приехали врачи скорой помощи. Оба получили закрытую черепно-мозговую травму. У пенсионерки сотрясение головного мозга, у парня — тоже, но без открытой внутричерепной раны.