Происшествия 02 февраля 2023, 12:20 Двенадцать человек пострадали во время учений на военном полигоне в Германии

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В результате столкновения двух боевых машин пехоты во время военных учений в Германии пострадали 12 человек. Об этом сообщило агентство Nation News.

По предварительным данным, тяжелые ранения получил один из солдат, его доставили в больницу на вертолете.

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Отмечается, что столкновение двух БМП произошло на немецкой земле Саксония-Анхальт в Центре боевой подготовки. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.