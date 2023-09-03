Происшествия 03 сентября 2023, 10:17 Двенадцать человек пострадали в ДТП с двумя легковушками в Тюмени ГИБДД: 6 взрослых и 6 детей пострадали в ДТП в Тюмени РИА «Новости»

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Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на окружной дороге в Тюмени. Пострадали 12 человек, в том числе шесть детей, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

В ведомстве указали, что в ночь на 3 сентября на окружной дороге Тюмени в районе пересечения с Авторемонтной улицей столкнулись Toyota и Opel.

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«Предварительно, водитель Toyota не пропустил вторую иномарку, выезжая со второстепенной дороги», — уточнили в ГИБДД.

В Toyotа ехала многодетная семья с четырьмя дочерями четырех и 12 лет, а также с семилетними двойняшками. Трое детей были пристегнуты, младший ребенок находился в детском кресле. Все пассажиры получили легкие повреждения.

В Opel пострадали четверо взрослых и двое мальчиков, которым было девять и шесть лет. Младший ребенок сидел в бустере, старший был пристегнут.

Никого из пострадавших не госпитализировали. Правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего.

Еще одна авария произошла на мосту через Волгу в Волгограде. В результате погибли двое детей 10 и 11 лет.