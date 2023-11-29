29 ноября 2023, 19:59
Две жительницы Москвы умерли после отравления метадоном
Shot: две москвички насмерть отравились метадоном из Ставрополя
Две женщины умерли после отравления метадоном в Москве. Как написал Telegram-канал Shot, наркотик попал в столицу из Ставрополя.
Отравившихся в квартире на Чертановской улице нашла знакомая и сразу же вызвала скорую. На тот момент одна из женщин была еще жива.
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«За ее жизнь боролись врачи, но спасти не смогли», — уточнили авторы статьи.
По предварительной информации, причиной смерти стало отравление метадоном. Полиция начала проверку.
Ранее в больницу с отравлением метадоном попала двухлетняя девочка из Красногорска. Как наркотик оказался у ребенка — неизвестно. СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело. По данным Shot, также отравились 24-летний молодой человек и 16-летний студент.
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Москва 2023
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