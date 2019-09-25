Две жительницы Бугульмы изнасиловали отличника за iPhone

В Татарстане две девушки надругались над студентом-отличником за трещину на экране iPhone. Парень заскочил к своей знакомой в перерыве между лекциями и был жестоко изнасилован. Надругательство сняли на тот самый iPhone.

Двух подружек, одной из которых 22 года, а другой 32, подозревают в изнасиловании 19-летнего парня. Студент-отличник зашел в перерывах между занятиями к своей 22-летней знакомой по ее просьбе: мол, что-то неладно с iPhone, нужна помощь, сообщил сайт телеканала «Татарстан 24» со ссылкой на республиканский Следственный комитет.

Как позже оказалось, с телефоном было почти все в порядке. Когда студент вернул гаджет, девушка обнаружила на экране трещину. Размахивая смартфоном, мадам потребовала компенсации.

Оскорбленные чувства девушки могли бы успокоить три тысячи рублей. Именно во столько оценила владелица iPhone трещину.

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Денег у парня не оказалось. Когда это стало очевидно, девушка позвала на помощь гостившую у нее 32-летнюю подругу. Дамы вначале осыпали молодого мужчину тумаками, а потом принялись поочередно насиловать. Подружки снимали происходящее на тот самый смартфон, передавая его из рук в руки.

После всего они отправили отличника на поиски трех тысяч рублей. В противном случае девушки пригрозили выложить видеозаписи изнасилования в социальные сети.

В итоге юноша обратился к правоохранителям. В квартиру отличник вернулся в сопровождении сотрудников полиции, которые и задержали насильниц. Треснутый iPhone объявлен вещественным доказательством.