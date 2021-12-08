Две женщины устроили потасовку в очереди к хирургу в тюменской поликлинике

Напряженную ситуацию, которая едва не вылилась в драку, описала жительница Тюмени. Она сняла на видео конфликт двух женщин в очереди в одной из местных поликлиник. Об этом написал сайт nashgorod.ru.

Девушка рассказала, что все произошло из-за длительного приема. Долго ожидающие пациенты в очереди уже были уставшими и раздраженными, когда пришла женщина с талоном и захотела пройти вперед всех.

Как отметили очевидцы, одна из женщин ожидала приема у врача уже довольно давно — больше двух часов, когда пришла гражданка с талоном и заявила, что у нее назначено время и в очереди она сидеть не намерена. Женщины толкались у двери и, когда она открылась, вновь пришедшая предприняла попытку пнуть оппонентку, но поскользнулась в бахилах и упала.