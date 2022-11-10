Происшествия 10 ноября 2022, 12:57 Две женщины устроили драку в автобусе в Казани

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В Казани во время драки в автобусе одна из женщин выпала из салона общественного транспорта. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на сообщество «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, ссора между женщинами началась из-за места в автобусе. Между пассажирками встал молодой человек, попытавшийся их успокоить.

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На место случившегося кто-то из очевидцев вызвал полицию. О том, чем закончилась перепалка, не сообщается.

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