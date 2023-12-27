27 декабря 2023, 12:23
Две женщины стали жертвами ДТП в Ростовской области
Авария, в которой погибли две женщины, произошла днем 25 декабря на трассе Самбек — Куйбышево в Ростовской области. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
По предварительной информации, водитель Hyundai Accent не справился с управлением, из-за чего автомобиль выкинуло в сторону проезжей части дороги. Затем машина перевернулась. На данный момент известно о гибели двух человек.
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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ДТП
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