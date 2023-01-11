Происшествия 11 января 2023, 13:26 Две женщины скончались после отравления алкоголем в Карелии

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Глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков в своем Telegram-канале сообщил о смерти двух жительниц Карелии, которые скончались в результате отравления суррогатным алкоголем. Об этом написало ИА Nation News.

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Их тела были найдены накануне вечером на железнодорожной станции Шуйская в Прионежском районе. Точные причины смерти женщин станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.