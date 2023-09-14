Происшествия 14 сентября 2023, 14:13 Две женщины рухнули с обрыва в центре Сочи Telegram-канал «ЧП Краснодар»: в центре Сочи две женщины рухнули с обрыва РИА «Новости»

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Две женщины тяжело пострадали, упав с обрыва в центре Сочи, сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодар». По информации источника, обе пострадавшие находятся в больнице.

По данным канала, вечером 10 сентября три женщины с маленькими детьми гуляли на улице Егорова напротив средних ворот парка «Ривьера».

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В какой-то момент один из детей уронил в кусты мяч. Игрушку решила достать его 49-летняя бабушка. Она полезла в кусты, но не вернулась. За ней отправилась ее дочь — мать ребенка, потерявшего мячик. И тоже упала с обрыва.

Все это происходило на глазах их спутницы, которая стояла с двумя двухлетними детьми. Женщина начала кричать и звать на помощь. К ней бросились находившиеся неподалеку люди. Тут же вызвали скорую помощь, полицию и МЧС.

Очевидцы заявили, что медиков пришлось ждать почти 40 минут. Когда женщин достали из оврага, обеим потребовалась госпитализация.

У 49-летней пострадавшей, по информации «ЧП Краснодар», выявили открытую черепно-мозговую травму, сильный ушиб мозга и кровоизлияние. Помимо этого, перелом позвоночника в трех местах, а также перелом ребер. Она находится в крайне тяжелом состоянии. У ее дочери — кровоизлияние в мозг, ушиб мозга, многочисленные ушибы тела.

Авторы сообщения обратили внимание, что опасный обрыв был не огорожен. Никаких обозначений и предупреждений об опасности там не было.