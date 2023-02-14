Происшествия 14 февраля 2023, 22:44 Две женщины пострадали в аварии с участием маршрутки в Пензе

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Серьезное ДТП произошло в микрорайоне Север в Пензе — маршрутка столкнулась с грузовиком. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное ГИБДД.

Неподалеку от торгового центра «Домино» на улице Аустрина маршрутка врезалась в грузовик.

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В результате двух женщин, которые ехали в маршрутке, доставили в медицинское учреждение. Еще одной пассажирке врачи оказали помощь на месте происшествия.

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