14 февраля 2023, 22:44
Две женщины пострадали в аварии с участием маршрутки в Пензе
Серьезное ДТП произошло в микрорайоне Север в Пензе — маршрутка столкнулась с грузовиком. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное ГИБДД.
Неподалеку от торгового центра «Домино» на улице Аустрина маршрутка врезалась в грузовик.
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В результате двух женщин, которые ехали в маршрутке, доставили в медицинское учреждение. Еще одной пассажирке врачи оказали помощь на месте происшествия.
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ДТП
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