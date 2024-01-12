12 января 2024, 16:20
Две женщины пострадали при столкновении маршрутки и трамвая в Нижнем Новгороде
Нижегородские правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла на улице Прокофьева. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, на регулируемом перекрестке маршрутка не пропустила трамвай, что привело к столкновению.
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Травмы получили две пассажирки микроавтобуса. Одной из них потребовалась госпитализация.
ДТП
ГИБДД
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