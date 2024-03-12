Происшествия 12 марта 2024, 14:35 Две женщины пострадали при атаке беспилотника на здание администрации в Белгороде Гладков: БПЛА врезался в здание администрации Белгорода, 2 женщины пострадали РИА «Новости»

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Украинский беспилотник врезался в здание администрации в центре Белгорода. В результате травмы получили две женщины, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил глава региона.

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В результате взрыва в здании выбило окна и посекло фасад. На месте работают все оперативные службы, заключил Гладков.

О ЧП также сообщил Telegram-канал «112», опубликовав фото с места происшествия.

Также Гладков сообщал о двух пострадавших жителях в селе Головине Белгородского района области. В городе Шебекино, по его данным, из-за обстрела со стороны ВСУ ранения получили три человека.