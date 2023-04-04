Происшествия 04 апреля 2023, 18:50 Две женщины попытались провезти 14 килограммов косметики в Пулково

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В аэропорту Пулково таможенники изъяли у двух пассажирок свыше 14 килограммов незадекларированной косметики. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

У одной женщины нашли в багаже 207 единиц продукции, а у другой — 137. Они везли товары из Италии через Турцию. При изъятии багажа пассажирки утверждали, что косметика необходима им в качестве образцов для разработки новой продукции.

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«Товарами для личного пользования признаются товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд», — уточнила начальник отдела специальных таможенных процедур таможенного поста аэропорта Пулково Кристина Летукова.