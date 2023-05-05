Происшествия 05 мая 2023, 23:58 Две женщины попали под колеса машины в Приморье

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ДТП произошло в Артеме Приморского края. Там водитель иномарки сбил двоих женщин. Об этом сообщил «Ридус».

Авария произошла сегодня, 5 мая. Как установили сотрудники органов, у 59-летнего водителя Toyota Land Cruiser Prado случился приступ эпилепсии. В результате он не справился с управлением, вылетел на остановку и сбил двоих женщин, которые шли по тротуару. ДТП случилось неподалеку от автобусной остановки «Дворец культуры». Троих участников аварии доставили в больницу.