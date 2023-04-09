Происшествия 09 апреля 2023, 18:30 Две женщины получили ранения в результате обстрела Донецка Мэр Кулемзин: в результате обстрела Петровского района города ранения получили две женщины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные в очередной раз обстреляли Донецк, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, в результате прилета снарядов в Петровский район ранения получили две местные жительницы.

«В результате обстрела Петровского района ранены женщины 1952 и 1956 годов рождения», — рассказал Алексей Кулемзин.

Реклама

Днем 7 апреля по Донецку выпустили снаряды из РСЗО. Пострадали минимум 16 человек, один житель города погиб.

Российские военные продолжают выполнение спецоперации. На Донецком направлении за последние сутки уничтожили более 250 украинских военнослужащих. По данным Минобороны РФ, ВСУ лишились также одного танка, трех боевых бронированных машин, девяти автомобилей, САУ «Гвоздика» и двух гаубиц — «Мста-Б» и Д-20.