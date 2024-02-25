Происшествия 25 февраля 2024, 15:21 Две женщины получили ранения в ходе обстрела Донецка Мэр Кулемзин: в результате ударов ВСУ по Донецку пострадали два человека РИА «Новости»

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Число пострадавших от атак ВСУ жителей Донецка увеличилось до двух. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка, снаряд попал в многоэтажку. Две горожанки пострадали в микрорайоне Текстильщик.

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«В микрорайоне Текстильщик по улице Петровского получили ранения женщины 1966 и 1971 годов рождения», — указал мэр.

В Сети распространились видеозаписи с последствиями удара ВСУ по жилому району. На месте обстрела загорелись автомобили.

Ранее украинские военные атаковали Ворошиловский район города из РСЗО HIMARS. Обстрел унес жизнь жителя Донецка, пострадала местная жительница. Боеприпас угодил в стену многоэтажного жилого дома, повредив верхние этажи. Взрывной волной выбило остекление в соседних зданиях. Telegram-канал «Война Глазами Журналиста» опубликовал фотографии с последствиями атаки и воронками на улицах.