Происшествия 07 января 2024, 20:49 Две женщины получили ранения при атаке ВСУ на Донецк Пушилин: две женщины пострадали в результате атаки ВСУ в Донецке РИА «Новости»

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Две женщины пострадали в Донецке в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В Куйбышевском районе города в результате обстрела пострадала 66-летняя женщина. А в Кировском районе 75-летняя пенсионерка получила крайне тяжелые ранения из-за сброшенного с беспилотника боеприпаса.

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«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул глава ДНР.

Пушилин добавил, что за сутки ВСУ 12 раз обстреляли Донецк и Горловку. По городам выпустили 29 боеприпасов, в том числе кассетного типа.

В рождественскую ночь Вооруженные силы Украины нанесли удар по Центральной городской клинической больнице № 6 и жилым домам Донецка. В результате обстрела в медучреждении выбиты двери и окна, всюду разбросаны осколки. Ранения получили три пациента.