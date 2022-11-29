Происшествия 29 ноября 2022, 01:27 Две женщины погибли в результате пожара в Екатеринбурге СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге Пресс-служба МЧС

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На улице Чайковского в Екатеринбурге загорелся многоквартирный дом. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела двух женщин. СК по Свердловской области организовал процессуальную проверку после случившегося, сообщил ТАСС.

В ведомстве отметили, что на место происшествия отправились следователи. Они установят обстоятельства пожара, а также назначат проведение ряда экспертиз.

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В СК отметили, что жертвами пожара стали две женщины, специалисты устанавливают их личности. Всего в огне пострадали три человека, включая мужчину в районе 50 лет — медики оказывают ему помощь, его подключили к аппарату ИВЛ.

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В региональном МЧС сообщили, что спасатели получили сигнал о возгорании вечером 28 ноября. Загорелась квартира на третьем этаже девятиэтажки. К тушению огня привлекли 67 человек и 18 единиц техники. По лестницам из здания эвакуировали 60 жильцов дома, при помощи специальных масок спасли еще 33 человека, включая семерых детей. В 23:13 по местному времени огонь локализовали, в 23:30 — ликвидировали открытое горение.

Спасатели продолжают проливку помещений и начали разбор завалов.