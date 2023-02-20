Происшествия 20 февраля 2023, 16:41 Две женщины погибли в дорожной аварии в Забайкалье

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На трассе Чита — Хабаровск в Забайкальском крае накануне произошло смертельное ДТП с участием автомобиля SsangYong и КамАЗа. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по региону.

Легковой автомобиль SsangYong вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. В результате случившегося две женщины, находившиеся в иномарке, скончались на месте происшествия.

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Извлекать трупы пришлось спасателям с помощью специального оборудования. Легковая машина после столкновения с большегрузом оказалась сильно покорежена.

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