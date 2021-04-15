Две женщины погибли при пожаре в Липецке

Произошел пожар в жилом доме в Липецке. Погибли девушка и ее мать. Об этом сообщила НСН со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Также в квартире находились двое маленьких детей дочери. Они попали в больницу с отравлением дымом. Заведено уголовное дело. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в здании городского общежития в Кемеровской области случился пожар. Очевидцы событий поделились информацией о двух пострадавших, однако в больнице подтвердили лишь поступление одной женщины пенсионного возраста.