Две женщины подрались на детской площадке в Оренбургской области | 360°

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Две женщины подрались на детской площадке в Оренбургской области

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Две жительницы Оренбургской области с детьми устроили драку на детской площадке. Об этом сообщило издание 56orb.

Сначала конфликт произошел между детьми. Потом в него включились их матери и все закончилось дракой.

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«Согласно заключениям эксперта, нанесенные телесные повреждения не причинили вред здоровью», — уточнили в Ленинском районном суде.

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Обеих женщин приговорили к штрафу в пять тысяч рублей.

Драки

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