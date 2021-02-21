21 февраля 2021, 18:21
Две женщины и ребенок погибли в ДТП в Тульской области
Две женщины и ребенок погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей в Веневском районе Тульской области. Информация представлена на сайте «МВД Медиа».
ДТП унесло жизни трех человек: женщины — пассажира Mitsubishi, а также женщины и ребенка из Chevrolet. Водители обоих транспортных средств попали в больницу.
Авария произошла на 143-м километре автодороги М6 «Каспий», на которой столкнулись Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции.
Правоохранители изучают все детали ЧП и организацию дорожного движения на этом участке трассы. Полицейские также устанавливают личности погибших и пострадавших.