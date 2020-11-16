Две женщины и подросток погибли в ДТП на иркутской трассе

В Иркутской области иномарка столкнулась с большегрузом. В аварии погибли три человека: двое скончались на месте, а 16-летняя девушка умерла в больнице.

ДТП произошло накануне вечером на 78-м километре автодороги Р-258 «Байкал», сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе Toyota Harrier под управлением 34-летней женщины влетела в грузовик DAF. Водитель и 45-летняя пассажирки кроссовера скончались от полученных травм на месте аварии.

Позже стало известно, что врачи не смогли спасти ехавшую в иномарке 16-летнюю девушку. Она умерла в больнице.

После ДТП начата доследственная проверка. Полиция выясняет подробности произошедшего и обстоятельства аварии.

В Перми в воскресенье в реку упала машина, в которой были женщина и ребенок. Автомобиль покатился в воду, когда его припарковали у магазина. В салоне находился еще один ребенок: его удалось спасти вернувшемуся из магазина отцу семейства.