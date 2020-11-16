Две женщины и подросток погибли в ДТП на иркутской трассе
ДТП произошло накануне вечером на 78-м километре автодороги Р-258 «Байкал», сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В Шелеховском районе Toyota Harrier под управлением 34-летней женщины влетела в грузовик DAF. Водитель и 45-летняя пассажирки кроссовера скончались от полученных травм на месте аварии.
Позже стало известно, что врачи не смогли спасти ехавшую в иномарке 16-летнюю девушку. Она умерла в больнице.
После ДТП начата доследственная проверка. Полиция выясняет подробности произошедшего и обстоятельства аварии.
В Перми в воскресенье в реку упала машина, в которой были женщина и ребенок. Автомобиль покатился в воду, когда его припарковали у магазина. В салоне находился еще один ребенок: его удалось спасти вернувшемуся из магазина отцу семейства.