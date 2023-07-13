Происшествия 13 июля 2023, 17:32 Две женщины пострадали после подрыва мопеда в Феодосии Следком России возбудил уголовное дело после подрыва мопеда в Феодосии, пострадали двое Пресс-служба Следственного комитета

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Взрыв мопеда 12 июля в Феодосии произошел из-за срабатывания взрывного устройства. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Пострадали две женщины.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом. Специалисты назначили ряд экспертиз и отрабатывают различные версии произошедшего.

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На сайте СК РФ по республике Крым указано, взрывное устройство, установленное на припаркованный мопед, сдетонировало около 19:00 возле подъезда жилого дома.

«В результате ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет», — указано в сообщении.

Женщин доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Блогер Александр Талипов, живущий по соседству, рассказал «360», что от ударной волны в его подъезде выбило все окна. По словам мужчины, мопед загорелся, его обломки его разлетелись на большое расстояние — до 200 метров.

Ранее два неизвестных беспилотника сбили в Крыму. Пострадавших и разрешений не было.