Происшествия 17 января 2024, 11:32 Две утечки бытового газа произошли в Челябинской области Пять человек пострадали из-за двух утечек газа в Челябинской области РИА «Новости»

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В Челябинской области в ночь на среду, 17 января, в двух населенных пунктах произошли утечки бытового газа. В результате пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В спасательном ведомстве уточнили, что утечка паров из газовых баллонов не сопровождалась горением. Три человека пострадали в деревне Дербишева Аргаяшского района, еще двое, в том числе 16-летний подросток — в СНТ «Узункуль» Сосновского района.

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Всех пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи. В МЧС отметили, что при утечках несущие конструкции зданий не были повреждены.

Ранее хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажке в Казани. Никто из жильцов не пострадал. В начале января в Самаре взорвался газовый баллон, в результате травмы получили четыре человека.